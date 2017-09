Фанатам МЮ запретили петь расистскую песню о пенисе Лукаку

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к «Манчестер Юнайтед» с требованием запретить фанатам клуба исполнять песню про нападающего клуба Ромелу Лукаку. Об этом сообщает The Telegraph.

«Текст, используемый в песне, является оскорбительным и дискриминационным. Расистские стереотипы не приемлемы в футболе или в обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку. Мы связались с "Манчестер Юнайтед" и будем тесно сотрудничать с ними , чтобы быстро решить эту проблему», — говорится в заявлении Kick It Out.

Организация вмешалась после того, как болельщики МЮ в матче Лиги чемпионов с «Базелем» и в игре Английской премьер-лиги с «Эвертоном» исполнили песню со словами: «Ромелу Лукаку — наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис».

В июле форвард был арестован за слишком шумную вечеринку, которую он устроил в арендованном доме в калифорнийском Беверли-Хиллз. Полицейские приезжали к дому по вызову соседей минимум шесть раз и просили футболиста вести себя тише, однако тот отказался. При этом бельгиец не был доставлен в участок, его лишь уведомили о нарушении закона.

10 июля Лукаку подписал пятилетний контракт с МЮ. До этого он выступал за ливерпульский «Эвертон», в котором он сыграл 166 матчей и забил 87 мячей.