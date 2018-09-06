Россия
 
Последние новости
Предсказан климатический апокалипсис в России
Жираф искусал до полусмерти трехлетнего ребенка с матерью
Рост безработицы встревожил уже половину россиян
Жених умер через два часа после свадьбы
Украинских политиков уличили в посещениях Крыма
Дзюба рассказал про кривой нос и способность ответить за свои слова
«Газпром» уступил главному конкуренту
Сингапурец сэкономил на сигаретах, лишился денег и попал в тюрьму
Раскрыта причина эмиграции Самойловой из России
Новости партнеров

Жириновский введет в ЛДПР элементы сталинского строя

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Жириновский

ЛДПР до конца года обновит партийную терминологию, создаст Центральный комитет и Политбюро, заявил лидер партии Владимир Жириновский. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 6 сентября.

«Сейчас Высший совет у всех. Куда ни плюнь — Высший совет, Высший совет, непонятно. Мы хотим восстановить хорошо звучавшее при Брежневе ЦК, Центральный комитет ЛДПР», — пояснил либерал-демократ.

По его словам, в ЦК войдут сто человек, руководителем будет генеральный секретарь ЦК ЛДПР. Роль Высшего совета партии будет играть Политбюро, состоящее из 13 членов.

Коллективное руководство партией будут осуществлять генеральный секретарь ЦК, руководитель фракции, заместитель председателя Госдумы и президиум фракции, заключил Жириновский.

В середине августа политик сообщил, что зарегистрирует новую расшифровку аббревиатуры своей партии — Легендарная державная партия России. По его мнению, ЛДПР действительно является легендарной политической силой в стране.

Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза — высший партийный орган в промежутках между съездами партии. Первым генсеком ЦК КПСС был Иосиф Сталин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский нашел новое объяснение слову из четырех букв
Роскомнадзор попросил изучить критикующую единороссов пародию ЛДПР на «Тает лед»
В ЛДПР захотели переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Жжение на лице не проходило весь день»

Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
14:20 3 сентября

Положение станций московского метро в пространстве показали на одной схеме 

18:01 1 сентября

Путин поздравил первоклассников со вступлением на тропу дружбы и знаний

13:02Сегодня

Рост безработицы встревожил уже половину россиян

Россия13:00 3 сентября

«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»

В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
11:52Сегодня

Найдено объяснение спаду антисемитизма в России

10:33Сегодня

Социологи зафиксировали снижение протестного потенциала в России

15:51 1 сентября

Губернатор Подмосковья открыл четырехэтажную школу в Химках

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
01:51Сегодня

В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба

18:30 5 сентября

Переживающих из-за химикатов в Крыму назвали агентами украинских спецслужб

14:0125 августа

Четыре жителя Москвы обналичили миллиард рублей и поплатились

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Жириновский введет в ЛДПР элементы сталинского строя
Рост безработицы встревожил уже половину россиян
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Сингапурец сэкономил на сигаретах, лишился денег и попал в тюрьму
Взятие последнего оплота ИГ в Сирии сняли на видео
Еще одна страна разрешила геям заниматься сексом
Террористы ИГ взорвали спортклуб во время соревнований
Российская газета раскрыла подробности об «отравителях» Скрипалей
Лондон отказал Москве в отпечатках «отравителей Скрипалей»
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украинских политиков уличили в посещениях Крыма
Россию уличили в стремлении убить Максакову
Спикер Рады нашел оправдание своим словам о Гитлере
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Лукашенко порадовался своим арбузам
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Льняной ренессанс
Предприниматели встраиваются в мировой тренд
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Названы самые бережливые регионы России
«Газпром» уступил главному конкуренту
«Яндекс» создал конкурента Amazon, Google и Microsoft
Российское правительство приготовилось к затяжным санкциям
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Очарованного тюремщика осудили за пронос в СИЗО духов и золота для клофелинщицы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Суд взял под стражу предполагаемого убийцу полицейского
Избившую гаишника модель Киру Майер посадили на полтора года
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Внутри древних горшков нашли неожиданное вещество
Предсказан климатический апокалипсис в России
Обнаружен движущийся со сверхсветовой скоростью загадочный объект
Названо «ставящее в ступор» преимущество Су-35
Все материалы
Спорт
Виктор Ан«Переезд — лучшее решение»
Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире
Бразильский вратарь отметился ударом в девятку со штрафного
Неймар спародировал Роналду
Руководству «Зенита» поставили десять баллов за актерское мастерство
Медведева временно вернулась в Россию
Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове
Клуб Бекхэма обрел лицо
Все материалы
Культура
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Самойлову затравили за планы иммигрировать в Европу
Раскрыта причина эмиграции Самойловой из России
Кевина Спейси убили в «Карточном домике» из-за секс-скандала
Самойлова заявила об эмиграции из России
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Лимонов почуял смерть Познера
Пользователи PornHub обсудили Иисуса, политику и «киноляпы»
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Меган Маркл запретили смотреть под ноги при спуске с лестницы
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Священник захотел нажиться на декольте невест
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В популярном у туристов городе запретили есть на улице
Жираф искусал до полусмерти трехлетнего ребенка с матерью
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Самолет изолировали после сообщений о 100 заболевших во время перелета
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Битая тарелка с распродажи оказалась редкой находкой ценой в состояние
Женщина пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
Череда неудач лишила пенсионера крупного денежного выигрыша
Бомбу времен Второй мировой обнаружили у швейцарского дома престарелых
Все материалы
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Lada 4x4 пережила микрообновление
Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер
Все материалы
Дом
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Строителя в Москве убило кирпичом
Признаки зарождающегося матриархата заметили в Подмосковье
Россиян заставят копить на ипотеку
Россиян предупредили о возможном удорожании ипотеки
Москвичи отказались от больших квартир
Все материалы