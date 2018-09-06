Жириновский введет в ЛДПР элементы сталинского строя

ЛДПР до конца года обновит партийную терминологию, создаст Центральный комитет и Политбюро, заявил лидер партии Владимир Жириновский. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 6 сентября.

«Сейчас Высший совет у всех. Куда ни плюнь — Высший совет, Высший совет, непонятно. Мы хотим восстановить хорошо звучавшее при Брежневе ЦК, Центральный комитет ЛДПР», — пояснил либерал-демократ.

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По его словам, в ЦК войдут сто человек, руководителем будет генеральный секретарь ЦК ЛДПР. Роль Высшего совета партии будет играть Политбюро, состоящее из 13 членов.

Коллективное руководство партией будут осуществлять генеральный секретарь ЦК, руководитель фракции, заместитель председателя Госдумы и президиум фракции, заключил Жириновский.

В середине августа политик сообщил, что зарегистрирует новую расшифровку аббревиатуры своей партии — Легендарная державная партия России. По его мнению, ЛДПР действительно является легендарной политической силой в стране.

Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза — высший партийный орган в промежутках между съездами партии. Первым генсеком ЦК КПСС был Иосиф Сталин.

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