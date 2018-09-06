Россиянка поведала губернатору о проблеме попасть к нему через «будку гласности»

Жительница Рязани Виктория Мойсейчук пожаловалась губернатору Рязанской области Николаю Любимову на то, что не может попасть к нему на прием в администрацию через кабинку обратной связи у здания правительства. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает издание «7х7».

По данным издания, женщина не смогла рассказать обо всех своих проблемах в так называемой будке гласности. «Кабинка современная, полное ощущение присутствия губернатора. Мне показалось, что это он со мной говорит, поэтому растерялась», — объяснила она. К тому же на видеообращение отводится минута.

По словам Мойсейчук, ей удалось рассказать главе региона, что к нему на прием попасть невозможно: «существуют всяческие барьеры, оправданные и неоправданные». Вместе с инициативной группой соседей из пяти домов рязанка пытается предотвратить точечную застройку по программе «Развитие застроенных территорий», под которую попал участок возле ее дома: на месте двух частных домов должны построить высотку. Застройщик еще не получил разрешения на строительство, однако жалобы жителей города в несколько инстанций, в том числе мэрию, не получили ответа.

В январе глава Заволжска (Ивановская область) отчитал мать-одиночку, которая получила от государства квартиру без сантехники и пожаловалась на это. Женщина сказала, что ей страшно заходить в квартиру с ребенком, а своих средств на ремонт не хватает. «Вы какого хера рожаете детей-то?» — ответил на это мэр.

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