Мэр Томска предложил горожанам самим убирать снег

Мэр Томска Иван Кляйн попросил неравнодушных горожан убрать снег во дворах и прилегающих к ним подъездам. Управляющие компании и ТСЖ должны будут обеспечить их необходимой техникой. Об этом говорится в обращении градоначальника, опубликованном на сайте администрации Томска.

Кляйн также предложил руководителям и коллективам предприятий всех форм собственности очистить прилегающие к ним территории от снега. «Социальные партнеры города уже подключились к этой работе. Все будут обеспечены талонами на бесплатный прием снега», — добавил мэр.

Он констатировал, что в Томске сложилась неординарная ситуация в связи с обильными снегопадами, продолжающимися с начала зимнего сезона. По данным синоптиков, снежный покров здесь превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров.

«Таких аномальных осадков не было в нашем городе 18 лет. Ресурсов "Спецавтохозяйства" оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее», — подчеркнул Кляйн.

По его словам, специалисты «Спецавтохозяйства», трудящиеся в усиленном режиме почти два месяца, смогли предотвратить транспортный коллапс и содержать в удовлетворительном состоянии основные магистрали и дороги областного центра. При этом слабым местом в уборке стали межквартальные и внутридворовые территории, а также тротуары, и это явная недоработка подрядчиков районных администраций, управляющих компаний, признал мэр. Он отметил, что горадминистрация не снимает с себя ответственности за их недобросовестность.

Между тем, передает «Интерфакс», синоптики прогнозируют, что в Томске в ближайшее время возобновятся сильные снегопады и метели, количество осадков превысит норму в 1,5 раза.