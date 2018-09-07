Марадона нашел вторую работу

Аргентинец Диего Марадона стал техническим директором мексиканского футбольного клуба «Дорадос». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Детали контракта не разглашаются. Марадона получил работу в клубе, который выступает во втором мексиканском дивизионе и занимает 13-е место из 15.

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Аргентинец также занимает должность председателя правления брестского «Динамо». На данный момент информации о разрыве с белорусским клубом не поступало. Марадона заключил договор в мае 2018 года. Согласно его условиям, он вправе расторгнуть соглашение, если не сумеет адаптироваться к местному климату.

В качестве футболиста Марадона становился чемпионом мира в 1986 году. На родине в 1999-м аргентинца признали лучшим спортсменом столетия.

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