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Марадону захотели видеть в Мексике

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Диего Марадона

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, занимающий пост председателя правления брестского «Динамо», может покинуть Белоруссию и продолжить карьеру в Мексике. Об этом сообщает ESPN Mexico.

Руководство «Дорадос де Синалоа» предложило 57-летнему аргентинцу должность технического директора клуба. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры. Журналист TyC Sports Мартин Аревало в своем Instagram опубликовал фото с Марадоной и выразил надежду, что стороны в ближайшее время придут к соглашению.

Аргентинец подписал контракт с белорусским клубом в мае 2018 года. Согласно его условиям, Марадона вправе расторгнуть соглашение с клубом, если не сумеет адаптироваться к местному климату.

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