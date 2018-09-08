В машины первых лиц страны разрешили не ставить ГЛОНАСС

Правительство России разрешило не оснащать кортежи первых лиц и официальных гостей государства аппаратурой ГЛОНАСС/GPS. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Федеральная служба охраны (ФСО) выступала против использования транспортных средств, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации, в составах кортежей. Новое постановление Кабмина освобождает от требования устанавливать подобную аппаратуру на автомобили управделами президента, а также транспортные средства, используемые для обеспечения визитов глав иностранных государств и их правительств и делегаций, а также руководителей международных организаций, парламентских делегаций.

С 15 апреля 2018 года владельцы транспортных средств для перевозки пассажиров и опасных грузов обязаны оснащать их аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих систем глобальной навигации наряду с американской GPS. Развитием проекта занимается Роскосмос и компания «Российские космические системы». В настоящее время в России активно внедряется система экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является АО «ГЛОНАСС».

В декабре 2017 года россиянин, который приобрел за 240 миллионов рублей гиперкар Bugatti Chiron, не смог ввезти его в страну, поскольку на автомобиле не установлена навигационная система ЭРА-ГЛОНАСС.

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