Путин посоветовал брать пример с главного раввина России

Пул N3 / Telegram

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно брать пример с главного раввина страны Берла Лазара. В ходе встречи в Кремле религиозный деятель заявил, что у него 14 детей, что очень понравилось российскому лидеру. Видео разговора опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Мы все должны брать пример с Вас. 14 детей. Вашей жене поклонитесь. Дай бог здоровья и всего самого доброго», — сказал Путин.

В воскресенье, 9 сентября, президент России принял в Кремле Лазара и руководителя Федерации еврейских общин Александра Бороду. Об этом сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора Путин поздравил россиян с еврейским Новым годом — праздником Рош ха-Шана.

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