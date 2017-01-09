Евреи рассердились на коммунистов за коверканье имени главного раввина России

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) попросила Сергея Малинковича, зампредседателя центрального комитета партии «Коммунисты России», правильно называть имя главного раввина страны Берла Лазара. Об этом сообщает агентство «Москва».

Так департамент общественных связей ФЕОР отреагировал на сообщение пресс-службы партии, в котором Малинкович критикует предложение Лазара перезахоронить тела Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В подводке к материалу имя главного раввина упоминается как Бен, при этом сам Малинкович не называет его.

«Прежде всего, представителям коммунистических организаций желательно не использовать для аргументации фальшивые документы, и, наконец, запомнить, что главного раввина России зовут Берл Лазар, а не Бен Лазар», — подчеркнул руководитель департамента Борух Горин.

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Идею Лазара о переносе захоронений советских вождей за пределы Кремля Малинкович назвал политическим бредом и предупредил, что некие влиятельные общественные силы в ответ могут потребовать лишить раввина духовного сана. Горин в свою очередь отметил, что Лазар может быть лишен звания главного раввина только за грубое и публичное нарушение заповедей Торы.

В интервью «Интерфаксу», появившемся в сети 4 января, Лазар высказал мнение, что в мавзолее, где с 1924 года покоится тело Ленина, можно было бы организовать посвященный советской эпохе музей. Здание вполне органично вписывается в ансамбль Красной площади, считает религиозный деятель.

«Коммунисты России», несмотря на общую с КПРФ идеологию, были созданы как альтернатива этой политической организации. Они критикуют лидера КПРФ Геннадия Зюганова, считая, что компартия во главе с ним не сможет вернуть себе власть. Сам Зюганов высказывался о «Коммунистах России» следующим образом: «Там нет ничего коммунистического, там то же самое педерастическое».