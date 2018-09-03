Главного раввина России уличили в таинственном визите в Иран

Главный раввин России Берл Лазар весной этого года посетил Тегеран, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник во внешнеполитических кругах.

По его словам, Лазар находился в составе делегации председателя Госдумы Вячеслава Володина, которая нанесла визит в иранскую столицу 8-9 апреля. «Но в Тегеране у него была своя программа, не связанная с программой спикера», — отметил собеседник газеты.

В Федерации еврейских общин России не подтвердили и не опровергли сведения о поездке главного раввина РФ в Иран, также нет и какой-либо официальной информации о программе визита Лазара в Тегеране. Вместе с тем израильский портал Ynet сообщал, что раввин встретился с лидерами еврейской общины Ирана, посетил синагогу и еврейскую школу. Решение о включении Лазара в состав думской делегации, как пишет издание, принимал лично президент России Владимир Путин, и в ответ на возражения иранской стороны присутствие раввина было сделано условием приезда парламентариев.

По мнению «Коммерсанта», поездка Лазара могла быть связана с желанием Москвы развить российско-иранское торговое сотрудничество. Косвенно эта версия подтверждается тем, что 9-10 апреля в Тегеране находилась делегация Торгово-промышленной палаты России, в состав которой вошли, в частности, представители РЖД и «Росатома».

Иран официально не признает Израиль и не имеет с ним дипломатических отношений, но допускает функционирование синагог на своей территории и позволяет изучать иврит в вузах наравне с другими восточными языками. Израиль в свою очередь считает Тегеран одной из самых значимых угроз своему существованию, в том числе из-за активного участия иранских сил в сирийском конфликте.

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