Главный раввин России напомнил о невозможности заработать все деньги

Высокий социальный статус и большой достаток не приносят счастья, считает главный раввин России Берл Лазар. Своим мнением он поделился в журнале «Лехаим», пишет «Интерфакс».

Лазар напомнил, что всех денег не заработаешь, и отметил, что знает много людей, которые богаты, но несчастны. «Их снедает страх потерять нажитое, а еще больше — страх, что любят не их, а их деньги!» — указал раввин.

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По его словам, все духовные и материальные ценности жизни получают реальный смысл только в контексте обретения счастья. «А счастье может быть обретено лишь на путях Господа, радостным служением Ему. Если этого нет — не помогут никакие иные ценности», — заключил Лазар.

В феврале 2015 года раввин высказал мнение, что за последние 15 лет жизнь в еврейской общине в России стала одной из самых комфортных в мире, сообщал ТАСС. Как считает Лазар, заслуга в этом принадлежит, в частности, руководству страны.