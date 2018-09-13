Подсчитаны деньги «Реала» на новых звезд

Мадридский «Реал» имеет в своем распоряжении 372 миллиона евро на покупку новых игроков. Об этом сообщает As.

Из эних 190 миллионов составляют уже имеющиеся в казне клуба средства, еще 182 предоставят кредиторы. Мадридский клуб этим летом сумел сэкономить на трансферах, отказавшись от покупки игроков ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе. Отмечается, что теперь «Реал» вновь сможет собрать команду «галактикос».

Материалы по теме Упали с небес «Реал» лишился Зидана и Роналду. Будет тяжело

При этом президент клуба Флорентино Перес хочет реконструировать стадион «Сантьяго Бернабеу», что может обойтись в 575 миллионов. Источник отмечает, что это ставит «Реал» в «деликатное положение».

Летом 2018 года «Реал» подписал шестерых футболистов, потратив около 155 миллионов евро. На продаже нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» клуб заработал 100 миллионов евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!