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«Реал» нашел игрока по цене двух Роналду

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Антуан Гризманн

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес видит в нападающем Антуане Гризманне замену португальцу Криштиану Роналду. Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, Перес лично выступил с инициативой покупки форварда мадридского «Атлетико» за 200 миллионов евро. Сам 27-летний француз неоднократно заявлял, что не намерен уходить из своего нынешнего клуба.

Роналду покинул «Реал» в июле и перешел в «Ювентус». Туринцы заплатили за его трансфер 100 миллионов евро. 33-летний футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Роналду также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе национальной команды завоевал титул чемпиона Европы.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. Он является обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Лиги Европы. В составе сборной Франции он летом 2018 года стал чемпионом мира.

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