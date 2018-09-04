Роналду обогнал половину итальянских клубов по зарплате

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с зарплатой в 31 миллион евро стал самым высокооплачиваемым игроком в итальянской Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ближайший преследователь португальца, форвард Гонсало Игуаин из «Милана», зарабатывает более чем в три раза меньше — 9,5 миллиона евро. Третье место в рейтинге занял одноклубник Роналду Пауло Дибала (7 миллионов). Всего же на зарплаты итальянские клубы тратят 1,1 миллиарда евро.

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Вместе с тем зарплатные ведомости десяти команд Серии А оказались меньше, чем вознаграждение португальского форварда. Так, беднейший клуб «Эмполи» смог бы оплатить лишь половину контракта Роналду.

Португалец перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. В первых трех матчах за «Ювентус» он не сумел отметиться забитыми мячами.

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