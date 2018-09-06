В «Реале» отреагировали на критику Месси из-за ухода Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал заявление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси о том, что после ухода форварда Криштиану Роналду мадридцам будет сложнее. Его слова приводит Sport.es.

«Слова Месси? Я бы не сомневался в игроках "Реала". У нас все идет хорошо. До старта Лиги чемпионов еще есть время. Мы нацелены на победу во всех турнирах в этом сезоне. В чемпионате нужно всегда быть в хорошей форме, он вознаграждает постоянство. Но мы хотим выиграть все», — заявил Лопетеги.

По словам тренера, он не общался с Роналду. «Ситуация была такова, что он уже принял решение уйти, и "Реал" удовлетворил желание игрока, который великолепно выступал за клуб. Я с самого начала сказал, кто мне нужен», — отметил он.

3 сентября Месси в интервью Marca поделился мнением о переходе Роналду из «Реала» в туринский «Ювентус»: «Уход Криштиану сделает их слабее. Его переход делает "Ювентус" очевидным фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов».

После трех туров в чемпионате Испании «Реал» и «Барселона» имеют по девять набранных очков и возглавляют турнирную таблицу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!