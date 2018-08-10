Месси стал капитаном «Барселоны»

Нападающий Лионель Месси стал капитаном каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на сайте клуба.

Аргентинец получил капитанскую повязку после ухода из команды полузащитника Андреса Иньесты, который теперь выступает за японский «Виссел Кобе». До этого ее носил хавбек Хави, который ушел из «Барселоны» в 2015 году.

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Вице-капитаном назначен полузащитник Серхио Бускетс. Третьим капитаном стал защитник Жерар Пике, четвертым — полузащитник Серхи Роберто.

Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

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