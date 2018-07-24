Фанаты довели Месси до бегства по морю

viacheslav_zubarev / Instagram

Фанаты испортили отдых нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на испанском острове Форментера. Видео появилось в Instagram Вячеслава Зубарева, находившегося там же.

«Обедали на острове, оказалось одновременно с Лео Месси. Он был инкогнито, а потом народ его опознал. Вот, что было дальше», — подписал видео российский турист.

На кадрах видно, как остальные отдыхающие заметили футболиста и атаковали его моторную лодку. После этого Месси поспешил скрыться от назойливых поклонников и был вынужден сбежать в море на яхте.

Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира. В составе «Барселоны» он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

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