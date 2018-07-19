Месси подобрал нового игрока для «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси предложил руководству клуба приобрести защитника сборной Бельгии и французского ПСЖ Тома Менье. Об этом сообщает Diario Gol.

По мнению Месси, трансфер 26-летнего бельгийца усилит линию обороны и позволит Серхи Роберто вернуться на привычную позицию в полузащиту.

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В составе сборной Бельгии Менье стал бронзовым призером прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Защитник забил один мяч на турнире — в матче за третье место против команды Англии (2:0).

В феврале 2017 года Месси требовал от руководства «Барселоны» избавиться от трех футболистов. В ином случае форвард отказывался подписывать с каталонцами новый контракт. Нынешнее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2021 года.

Вместе с «Барселоной» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

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