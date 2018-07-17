Роналду высказался о соперничестве с Месси

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о футбольном соперничестве. Его слова приводит O Jogo.

«У меня нет соперничества с футболистами и никогда не было. Это не в моих правилах. "Ювентус" постарается выигрывать каждый матч. Играть против Лионеля Месси было замечательно. Вам всем это нравилось, это было интересно. Но я не считал это соперничеством», — сказал форвард.

По словам Роналду, теперь для него начинается новая борьба против футболистов итальянской серии А. «Нас ждут игроки "Наполи" и "Милана", которые будут защищать свои цвета. Посмотрим, кто в итоге станет лучшим», — отметил он.

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12 июля бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз связал уход Роналду из «Реала» с выступлением в испанской Ла Лиге Месси. По словам Гиггза, Роналду одержим идеей быть лучше, чем нападающий «Барселоны».

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Зарплата форварда в Италии составит 30 миллионов евро в год. Контракт между сторонами подписан сроком на четыре года.

Месси и Роналду — единственные в истории пятикратные обладатели награды лучшему футболисту планеты «Золотой мяч». С 2008 года только они завоевывали этот приз.

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