«Милан» купит партнера Роналду и Месси против его воли

Итальянский «Милан» согласовал аренду нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина с условием обязательного выкупа через год. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Клуб заплатит за услуги форварда 15 миллионов евро. При этом сам Игуаин не хочет покидать «Ювентус», несмотря на то, что с приходом португальца Криштиану Роналду он может потерять место в основном составе. Также аргентинец не желает терять зарплату в 7,5 миллиона евро в год.

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Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала». О трансфере было объявлено 10 июля. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.

Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Италии. На прошедшем чемпионате мира Игуаин вместе с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси дошел до 1/8 финала, где команда проиграла Франции со счетом 3:4.

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