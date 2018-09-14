Кремль оценил реакцию Лондона на интервью «отравителей» Скрипалей

Реакция Лондона на интервью россиян, которых британская сторона подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, абсурдна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 14 сентября.

«Британская сторона назвала двух российских граждан и обвинила их в причастности к этому происшествию. Два российских гражданина объявились, собственно, президент на форуме [ВЭФ] сказал, что их установили, посмотрели, кто они такие», — сказал Песков.

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Он отметил, что оснований для задержания Александра Петрова и Руслана Боширова у российских правоохранительных органов на данный момент нет. «Никакие законы они не нарушали на территории Российской Федерации. И нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также сообщил, что президенту Владимиру Путину докладывали о содержании интервью россиян. Комментарии от главы государства по этом поводу не поступали, уточнил он. Сам пресс-секретарь интервью пока не посмотрел: «У меня еще не было времени».

Накануне представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвал оскорбительным

интервью российских граждан, которые утверждают, что поехали в Солсбери по совету друзей и в качестве туристов. Британское правительство, в свою очередь, продолжает настаивать, что Петров и Боширов — агенты российской военной разведки.

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