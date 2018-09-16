Боец UFC осадила российского тележурналиста за попытку оскорбить Макгрегора

Польский боец смешанного стиля (MMA) Йоанна Енджейчик отказалась прогнозировать итог боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором и поспорила с журналистом в кадре. Видео размещено на YouTube-канале портала MMA Junkie.

Спортсменка прибыла в Москву в качестве гостя на первом российском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 31-летняя Енджейчик не стала отдавать предпочтение ни одному из бойцов, заверив, что считает шансы на победу каждого из них равными. После этого репортер переключился на тему поведения ирландца, что спровоцировало польскую спортсменку. Она спросила журналиста, не хочет ли он, чтобы она принялась оскорблять Макгрегора. Енджейчик вынудила репортера самого встать в кадр и выразить свою позицию по поводу ирландца.

Журналист отметил, что Макгрегор «больше говорит, чем делает», в ответ на что боец заметила, что ирландец дважды становился чемпионом UFC, причем в разных весовых категориях. При этом Енджейчик сама задавала вопросы журналисту о его личных амбициях в медиа.

Макгрегор сойдется в октагоне с Нурмагомедовым 6 октября на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона организации в легком весе.

Енджейчик выступает под эгидой UFC с 2014 года. В своей профессиональной карьере она провела 17 боев: из них 15 побед и два поражения.

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