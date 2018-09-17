Бьорндален выступил против восстановления российского спорта

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален высказал мнение по поводу возможного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит ТАСС.

«Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать четкий ответ, но ясно, что Россия все еще не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы WADA, которой мы доверяем», — заявил Бьорндален.

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Спортсмен отметил, что необходимо восстановить взаимодействие между российской стороной и WADA. По его мнению, если РУСАДА получит соответствие кодексу, то российским спортсменам будет легче.

15 сентября была обнародована переписка министра спорта России Павла Колобкова и президента WADA Крейга Риди по поводу восстановления статуса РУСАДА. В письме WADA предлагало рассмотреть только те допинг-пробы спортсменов, которые казались агентству подозрительными. В ответном письме Колобков демонстрирует готовность пойти навстречу WADA.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

Бьорндален завоевал 13 наград на пяти Олимпиадах. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая.

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