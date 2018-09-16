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Олимпийская чемпионка взбунтовалась против готового простить Россию WADA

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Бекки Скотт

Олимпийская чемпионка канадка Бекки Скотт покинула Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в знак протеста. Об этом сообщает журналист BBC Дэн Роан в своем Twitter-аккаунте.

Она отказалась продолжать работу в комитете после рекомендации агентства восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. 44-летняя спортсменка также является главой Комиссии спортсменов WADA.

Скотт не в первый раз демонстрирует однозначную позицию по отношению к российской стороне. В 2016 году канадка призывала Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России в полном составе от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

15 сентября была обнародована переписка министра спорта России Павла Колобкова и президента WADA Крейга Риди по поводу восстановления статуса РУСАДА. В письме от 22 июня WADA предлагало рассмотреть только те допинг-пробы спортсменов, которые казались агентству подозрительными. Кроме того, российскую сторону призывали признать выводы доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В ответном письме Колобков демонстрирует готовность пойти навстречу WADA.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

Скотт представляла сборную Канады по лыжному спорту на трех Олимпиадах. В 2002 году на Играх в Солт-Лейк Сити Скотт завоевала золотую медаль.

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