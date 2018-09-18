Российских олимпийских чемпионов обеспечат пожизненно

Федерация бокса России (ФБР) назначит пожизненные стипендии победителям Олимпиад и их тренерам. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта идея возникла из мысли, что федерация является домом для боксеров, а олимпийские чемпионы — главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну. Теперь все наши чемпионы будут получать поддержку от ФБР на постоянной основе», — заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Решение было принято по итогам заседания совета ФБР при участии, в частности, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко и олимпийских чемпионов Шамиля Сабирова и Гайдарбека Гайбарбекова. Наиболее высокую стипендию будут получать обладатели двух золотых медалей — 75 тысяч рублей. Спортсмены, которым удастся победить на Играх лишь один раз, ежемесячно будут получать 50 тысяч рублей. Личные тренеры боксеров будут получать 25 тысяч рублей в месяц.

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