23-летняя чемпионка Европы обнаружена мертвой

Российский кикбоксер Диана Каратеева обнаружена мертвой в своем доме в Абакане (Республика Хакасия). Об этом сообщает «Интерфакс».

Тело спортсменки нашли ее друзья, вызвавшие реанимационную бригаду. Согласно предварительной версии, смерть 23-летней Каратеевой наступила в результате отравления угарным газом. Следствие не раскрывает подробностей трагедии — о них будет объявлено позже.

Каратеева пять раз выигрывала чемпионат Европы по кикбоксингу. Она также неоднократно становилась победительницей и призеркой всероссийских турниров. Каратеева — бывший член сборной России.

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