Чемпионка России по футболу умерла в 28 лет

Футболистка минского клуба «Звезда-БГУ» Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет. Об этом сообщается на странице белорусской команды во «ВКонтакте».

«Пришла печальная новость о том, что не стало футболистки "Звезды-БГУ" Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость», — рассказали в команде. О причинах смерти спортсменки не сообщается.

Последний матч Борисенко сыграла 21 июля в чемпионате Белоруссии против «Славянки» (22:0), спортсменка стала автором одного из голов.

28-летняя Борисенко является трехкратной чемпионкой Белоруссии, четырехкратной обладательницей Кубка Белоруссии и трехкратной — Суперкубка. В 2013 году она стала чемпионкой России в составе «Рязани-ВДВ», а в 2014-м выиграла Кубок страны.

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