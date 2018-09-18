Роналду отказал сыну в превосходстве над собой

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об амбициях сына, Криштиану Роналду-младшего. Его слова приводит Football Italia.

«Я надеюсь, Криш, мой сын, будет как его папочка. Он говорит, что будет лучше меня, но, думаю, поймет, что это сложновато», — заявил Роналду.

В августе 2018-го форвард рассказал о том, как воспитывает сына: «Он станет таким же, как я. Уверен в этом на сто процентов».

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Португалец также пять раз завоевывал кубок Лиги чемпионов: первый раз ему это удалось в составе «Манчестер Юнайтед», остальные четыре титула Роналду выиграл в форме мадридского «Реала». В 2016-м году нападающий в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

В 2010 году португалец впервые стал отцом. Криштиану-младший родился от суррогатной матери.

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