Роналду признался в воспитании собственной копии

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, как воспитывает сына — Криштиану Роналду-младшего. Слова спортсмена передает Kick Off.

«Он станет таким же, как я. Уверен в этом на сто процентов. Хотел бы научить его определенным вещам», — заявил 33-летний нападающий. Роналду также отметил, что в конечном итоге выбор останется за его сыном, и выразил готовность поддержать его в любом случае.

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«Хотя, конечно, я хотел бы чтобы он стал игроком. Я думаю, у него есть страсть для этого», — уверен форвард.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Португалец также пять раз завоевывал кубок Лиги чемпионов: первый раз ему это удалось в составе «Манчестер Юнайтед», остальные четыре титула Роналду выиграл в форме мадридского «Реала». В 2016-м году нападающий в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

В 2010 году игрок впервые стал отцом. Криштиану-младший родился от суррогатной матери.

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