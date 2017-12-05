Сын Роналду назвал Месси своим идолом

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси своим идолом. Запись он оставил на созданной в понедельник, 4 декабря странице в Instagram.

«Спасибо, мой идол», — подписал 7-летний ребенок фото, на котором он жмет руку Месси. Аргентинец отмечен на фотографии.

gracias mi ídolo 🙏🏽❤️ @leomessi A post shared by Cristiano Junior (@mrahunter) on Dec 4, 2017 at 11:57am PST

С 2008 года Месси и Роналду завоевали все награды лучшему игроку мира («Золотой мяч») по итогам года. В активе 30-летнего аргентинца пять призов, у 32-летнего португальца — четыре. В текущем сезоне у Месси 17 голов в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах, Роналду забил 11 мячей в 17 играх.