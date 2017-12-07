Сын Роналду лишился страницы в соцсети после признания Месси кумиром

Официальная страница Криштиану Роналду-младшего в Instargam была удалена по неназванной причине.

Это случилось после того, как 7-летний сын нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси кумиром. «Спасибо, мой идол», — подписал ребенок фото, на котором он жмет руку Месси. Аргентинец был отмечен на фотографии.

С 2008 года Месси и Роналду завоевали все награды лучшему игроку мира («Золотой мяч») по итогам года. В активе 30-летнего аргентинца пять призов, у 32-летнего португальца — четыре. В текущем сезоне у Месси 17 голов в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах, Роналду забил 12 мячей в 18 играх.