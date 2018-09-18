Умер 41-летний ветеран UFC

Японский боец смешанного стиля (MMA) Норифуми Ямамото скончался. Об этом сообщает MMA Junkie.

О смерти бывшего спортсмена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было объявлено утром 18 сентября. В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Ямамото, выражалась благодарность поклонникам японца, поддерживавшим его в борьбе с раком. О своем диагнозе Ямамото объявил в августе.

Японец начал карьеру в MMA еще в 2001 году, выступая в промоушене Shooto. Он также запомнился поклонникам спорта, благодаря поединкам в K-1, Dream и UFC. За свою карьеру Ямамото одержал 18 побед и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

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