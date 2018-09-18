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Найдены неожиданные признаки разрушительной катастрофы

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Ученые Британской геологической службы и Университета Данди в Шотландии обнаружили следы гигантской волны, которая обрушилась на Шетландские острова 1,5 тысячи лет назад. Об этом сообщает BBC News.

До сих пор геологам было известно об одной серии древних цунами, вызванной катастрофическим событием, известным как Стурегга — оползне, который произошел под водой к северу-западу от современной Норвегии более восьми тысяч лет назад. Объем обрушившейся части континентального шельфа составил 3500 кубических километров, а длина осевшего дна — 290 километров. 20-метровая волна проникла вглубь Британских островов на 80 километров. По мнению геологов, причиной оползня стала нестабильность пород, образовавшихся во время последней ледниковой эпохи.

В новой работе ученые проанализировали керны — образцы горной породы, которые были взяты с различных участков на Шетландских островах, некоторые из которых располагались на 13 метров выше уровня моря. Специалисты обнаружили слои песка толщиной семь сантиметров, над которыми лежал более толстый слой (35 сантиметров толщиной) темного торфа, накопившийся за последние полторы тысячи лет. Результаты исследования показали, что отложения песка сформировались почти мгновенно, что объясняется гигантской волной.

Ученые предполагают, что это цунами также возникло в результате подводного оползня, однако место, где произошла катастрофа, еще предстоит установить. Специалисты планируют создать трехмерную модель волны, чтобы точнее определить ее источник. В то же время стало понятно, что стихийное бедствие, подобное Стурегга, может происходить гораздо чаще, чем один раз в сто тысяч лет, и необязательно связано с ледниковыми эпохами.

В 2017 году Ученые из Йоркского университета и Имперского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что Стурегга стала причиной исчезновения «британской Атлантиды» (Доггерленда), участка суши, который в эпоху мезолита располагался в южной части Северного моря и соединял Британские острова с Евразией.

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