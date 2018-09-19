Авиакомпания найдет способ усыпить пассажиров в полете

Японская авиакомпания All Nippon Airways занялась созданием приложения, которое поможет пассажирам легко заснуть в полете. Об этом сообщает The Sun.

Новое приложение будет функционировать с помощью искусственного интеллекта, а его разработкой займется организация NeuroSpace. Согласно концепции, определенные последовательности звуков и изображений («эпизоды», как их называет компания), воспроизводимые в приложении, будут способствовать легкому засыпанию в самолете.

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Производитель также заявил, что эти визуализации смогут повысить качество сна.

В августе эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет. Во-первых, специалисты порекомендовали следить за питанием за 24 часа до полета. Во-вторых, они посоветовали приобрести звукоизолирующие наушники и специальную маску на глаза, а также не использовать электронные девайсы перед сном.

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