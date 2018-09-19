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Жена главреда-миллиардера «МК» рассказала об изменах мужа и страхе перед ним

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Павел Гусев

Жена владельца и главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева рассказала проекту Super о страхе за себя и их общих детей. Евгения Ефимова также не стала отрицать, что на решение развестись повлияли измены супруга.

Ефимова утверждает, что с началом бракоразводного процесса ей начали поступать угрозы, а муж потребовал, чтобы она отказалась от иска. Ефимова обратилась с заявлением в полицию. В интервью не уточняется, угрожал ли ей лично Гусев. Не поясняется также, когда именно супруга Гусева подала заявление — до или после того, как главред «МК» заявил в полицию, что Ефимова вынесла из их общей квартиры дорогостоящие вещи.

После подачи Ефимовой заявления Гусев пропал на трое суток, не отвечая на звонки детей, которые живут с ним. Ефимова на время вернулась в семью, поскольку беспокоилась за оставленных дочерей (старшей из них 19 лет, средней — 17, а младшей — шесть). Угрозы не повторялись, с тех пор супруги не общались. Ефимова утверждает, что Гусев не идет на контакт. «Мне сейчас просто страшно, за детей в первую очередь», — заявила она, добавив, что не понимает действий мужа. В настоящее время супруга главреда переехала к брату и ищет квартиру, где могла бы поселиться с детьми.

Она полагает, что Гусев не ожидал, что она станет делить совместно нажитое имущество через суд. По ее словам, разлад в отношениях с мужем длился последние три года. Ефимова утверждает, что знала о его изменах, но терпела в надежде на то, что муж одумается и вернется в семью. Когда этого не произошло, она решила разъехаться с ним и просила купить ей с детьми квартиру.

«Для меня дети, муж, семья — это наивысшие ценности в жизни, это вообще все, ради чего я живу. Но когда ты узнаешь, что ситуация становится запредельной и абсурдной, узнаешь, что какие-то малолетние девочки ночуют в наших спальнях, где иногда спят мои дети... Потом я узнала, что он этих девочек устраивает без образования на работу в редакцию, не хочу вдаваться в подробности, сколько им лет, этим девочкам», — рассказала супруга главреда «МК».

Ефимова — третья жена Гусева. Они прожили в браке 23 года. В конце августа она подала заявление с требованием раздела совместно нажитого имущества и выселения мужа из квартиры в Малом Козихинском переулке. Ее представители оценили семейный капитал в 30 миллиардов рублей. Суд частично наложил на имущество семьи обеспечительный арест. Главред «МК »Гусев с претензиями супруги не согласен.

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