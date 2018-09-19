Пике обратился к российским спортсменам

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике в своем Instagram поддержал акцию «Питайся как профи», проводящуюся компанией Beko. Футболист призвал российских спортсменов — Хабиба Нурмагомедова, Марию Шарапову, Александра Головина и ряд других — присоединиться к флешмобу.

16 сентября Beko запустила акцию, в рамках которой известные спортсмены покажут родителям и их детям, как правильно питаться. Атлеты разместят в соцсетях посты с призывом выкладывать фото своих здоровых блюд с хештегом #питайсякакпрофи. За каждый пост о правильном питании Beko перечислит Детской футбольной лиге (ДФЛ) 50 рублей на развитие детского футбола в России. К акции уже присоединились футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и хоккеист «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

Фото: Роман Ковалев 1 /3

Кроме того, BEKO стала партнером международного фестиваля «Большие звезды светят малым». В его рамках были проведены кулинарные мастер классы и футбольный турнир.

В Суперфинале встречались самарский «Сокол» и махачкалинский «РДЮСШОР-Газовик». Дагестанская команда оказалась сильнее, одержав победу со счетом 4:0. Обладателем Кубка Ивана Таранова стали футболисты дзержинского «Химика», переигравшие самарские «Крылья Советов».

Вeko — второй в Европе производитель бытовой техники. Компания является титульным спонсором «Барселоны».

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