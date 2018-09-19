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МВД оценило доказательства причастности Петрова и Боширова к ГРУ

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Игорь Зубов

По базе данных Федеральной миграционной службы (ФМС) невозможно установить, является ли человек сотрудником разведки. Об этом заявил замглавы МВД России Игорь Зубов, комментируя сообщения СМИ о причастности к спецслужбам «отравителей Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова, передает ТАСС.

«Конечно, невозможно», — заявил Зубов, отвечая на соответствующий вопрос про Петрова и Боширова.

«Начнем с того, что в УФМС не было подразделений, подведомственных ГРУ [Главному разведывательному управлению] или кому-либо еще. Нет таких подразделений, физически нет. Они имеют право на выдачу паспортов, но это никак не связано», — пояснил Зубов.

ФМС была упразднена в 2016 году, ее функции передали Главному управлению по вопросам миграции МВД России.

14 сентября было опубликовано расследование, которое показало, что информация о Петрове в базе ФМС засекречена, на файле с паспортными данными стоит штамп «Сведений не давать». Судя по номерам паспортов Петрова и Боширова, они были выданы в подразделении, где получают документы либо «привилегированные лица за взятку», либо силовики. МИД России назвал сообщение дезинформацией.

15 сентября «Проект» сообщил, что информация о Боширове в паспортной системе также засекречена. Все это, по мнению журналистов, свидетельствует о причастности Петрова и Боширова к спецслужбам.

13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с Петровым и Бошировым, которых британские власти считают агентами ГРУ, совершившими покушение на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей с помощью разработанного в Советском Союзе яда «Новичок». Россияне заявили, что не работают в ГРУ, не имеют отношения к преступлению и ездили в Британию в качестве туристов.

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