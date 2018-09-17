Ведущий НТВ предложил британцам половой орган вместо агентов ГРУ

Ведущий юмористической программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян в грубой форме прокомментировал ситуацию с возможной экстрадицией подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей россиян. Выпуск передачи опубликован на сайте телеканала НТВ.

В эфире прозвучали слова британских прокуроров о том, что власти страны не собираются обращаться в Россию за экстрадицией Петрова и Башарова, так как Москва «ясно дала понять», что не выдает своих граждан.

«Ну вот! А говорили, что эти англичане ничего не понимают. Все они понимают. Особенно если сказать: *** (Член) вам, а не российских граждан», — заявил Кеосаян, после чего прозвучал громкий смех присутствующих в зале зрителей.

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В программе шла речь о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которых британские прокуроры обвинили в отравлении семьи Скрипалей, произошедшем в марте 2018 года.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемых в преступлении россиян нашли. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, опровергнув все связи с российской разведкой.

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