Песков рассказал об обращении Путина к «отравителям» Скрипалей

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам, которых британское правительство обвинило в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не было заготовкой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

«То, что президент сказал то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — пояснил Песков.

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Он также прокомментировал работу журналиста Сергея Брилева, который был модератором заседания Восточного экономического форума во Владивостоке и задал президенту вопрос о деле Скрипалей. «Если ты сидишь с Путиным, и сейчас это тема "номер один", ты не был бы журналистом, если бы не воспользовался такой возможностью», — считает официальный представитель Кремля.

«Давайте вспомним недавние форумы, где были не наши отечественные журналисты, а представители иных стран. Они пользовались этой возможностью, может быть еще более напористо», — добавил он.

Песков подчеркнул, что Руслан Боширов и Александр Петров не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни лично к Путину.

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12 сентября Путин заявил, что власти России нашли российских граждан, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей. Он выразил надежду на то, что они «скоро появятся и сами все расскажут». 13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с Бошировым и Петровым. Мужчины опровергли свои связи с российской разведкой, рассказали, что занимаются бизнесом и часто бывают в Европе на отдыхе и по работе.

Британское правительство обвинило Петрова и Боширова в покушении на Скрипаля 5 сентября. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, указанные мужчины работают на российскую военную разведку, а сама операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

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