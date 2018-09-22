Спорт
 
Последние новости
Лукашенко рассказал о тяжелых переговорах наедине с Путиным
Стас Михайлов отменил концерты в Чечне и Дагестане
В Москве «похоронили» футбольный клуб 
Россиянин залез на телевышку ради квартиры
Причиной смерти президента Вьетнама назвали редчайшую болезнь
Сто шуб украли из магазина в центре Москвы
Захарова призвала называть белорусов братьями
Появилось видео теракта на военном параде в Иране
Включенный США в «Братский круг» вор в законе Вагон покончил с собой
Новости партнеров

Лучший футболист чемпионата мира получил срок

Перейти в «Мою Ленту»
Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил восьмимесячный условный срок лишения свободы за налоговые махинации в Испании. Об этом сообщает El Mundo.

По информации издания, хавбек пошел на сделку с испанскими прокурорами и признал вину по двум пунктам дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф в размере 60 тысяч евро.

Ранее Модрич уже был вынужден заплатить 1,2 миллиона евро за налоговые махинации. В 2013 году хорват скрыл 290 тысяч евро, в 2014-v — 580 тысяч евро.

Футболист выступает за «Реал» с 2012 года. За это время с «королевским» клубом полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.

Модрич был признан лучшим футболистом чемпионата мира в России. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером турнира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Luka Modric acepta ocho meses de prisión por fraude fiscal
Признание хорвата лучшим футболистом Европы посчитали позором
Лучший игрок чемпионата мира предпочел деньги «Реала» китайским
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня

«Я перешагну через него»

Поветкин выйдет против непобежденного британца. Есть ли у него шансы?
10:45Сегодня

Медведева проиграла без Тутберидзе

12:32Сегодня

Футболист отличился автоголом на первых минутах матча

22:2521 сентября

Глава UFC заметил кипение Нурмагомедова

Спорт00:0110 сентября

Наточили коньки

Медведева и Загитова снова встретились. Их борьба только начинается
08:4016 сентября

Головкин впервые проиграл

23:5621 сентября

Появилась очередная непохожая на футболиста статуя

18:3121 сентября

Отца чемпиона НБА застрелили

Спорт02:1621 сентября

«Твой пояс — подделка! Я тебя разорву»

Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу! Было горячо
10:0216 сентября

Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо»

20:5721 сентября

Названо условие отстранения России от Олимпийских игр

19:4121 сентября

Знарку попытались закрыть дорогу в хоккей

Россия
Женщины в опасности
Россиянкам доверят мужскую работу. Они ждали этого 40 лет
Кандидата от ЛДПР обвинили в незаконной агитации в Хабаровском крае
Названо число участников акции против пенсионной реформы в Москве
Захарова призвала называть белорусов братьями
Памфилова обрадовалась сэкономленным на втором туре в Хакасии деньгам
Чиновники получили реальные сроки за нереальные результаты ЕГЭ
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
Все материалы
Мир
Мощный приход
Песни, пляски и угар: что вытворяют в американских церквях чернокожие
Появилось видео теракта на военном параде в Иране
Боевики напали на военный парад в Иране
Арабской стране предрекли вымирание от голода
Бутину спасли из условий для матерых преступников
Спасение ненастоящих жертв химатаки в Сирии попало на видео
Трампа хотели признать недееспособным
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко снова пригрозил России
Крым, российский флот и агенты Кремля: главное из выступления президента Украины
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Раскрыты три компонента «тайного» западного проекта мира в Донбассе
Лукашенко рассказал о тяжелых переговорах наедине с Путиным
Главного оппозиционера ДНР не пустили на выборы
Жириновского заподозрили в финансировании терроризма
Все материалы
Экономика
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
Больше, чем игра
Как с помощью геймификации повысить лояльность покупателей
Названы самые популярные праворульные автомобили
Участники форума «Права потребителей» поспорили о пользе пошлости в рекламе
В правительстве захотели снизить зависимость от доллара
Бизнес изменит подход к рекламе из-за Поколения Z
«Аэрофлот» нашел и обезвредил преступника в Бангкоке
Все материалы
Силовые структуры
Безвольные стрелки
На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только вредит
«Хочу, чтобы это скорее закончилось»
Учитель из США больше года скитается по российским СИЗО. Его дважды хотели убить
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Сто шуб украли из магазина в центре Москвы
Включенный США в «Братский круг» вор в законе Вагон покончил с собой
Карельский маньяк был судим шесть раз
Замначальника колонии в Оренбурге скрыл информацию о бунте
Все материалы
Наука и техника
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Еще полетаем
Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики
Раскрыта загадка известнейшей оптической иллюзии
Apple уличили в незаметной слежке за пользователями
Найдена аномальная структура вокруг черной дыры
Место в очереди за iPhone Xs оценили в 450 тысяч рублей
Все материалы
Спорт
«Я перешагну через него»
Поветкин выйдет против непобежденного британца. Есть ли у него шансы?
Медведева проиграла без Тутберидзе
Футболист отличился автоголом на первых минутах матча
Глава UFC заметил кипение Нурмагомедова
Появилась очередная непохожая на футболиста статуя
Отца чемпиона НБА застрелили
Названо условие отстранения России от Олимпийских игр
Все материалы
Культура
Подловил
Он подглядывает за прохожими и снимает их в самый подходящий момент
«Мы ждем перемен»
Роман соавтора Бьорк и ожидание новой «оттепели»
Сажайте — и вырастет
Кино недели: ужасы тайской зоны, католичества и женской дружбы
Российского актера отправили в нокаут во время сцены боя
Появились первые кадры с новым Джокером
Садальский раскрыл подробности болезни Пугачевой
Рианну назначили послом Барбадоса
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»
Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
Унизительную позу главы Польши на фотографии с Трампом сочли оскорблением нации
Ягодицы японок приспособили для проверки очков на прочность
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Заблокирован еще один популярный российский YouTube-канал
Мать испекла сыну торт и случайно выставила его посмешищем
Все материалы
Ценности
Бетти ПейджРоковые страсти
Самые сексуальные, властные и опасные женщины послевоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Рай в лаваше
Шаурма, шаверма и донер. Вся правда о главном блюде России
Раскрыт секрет идеальных волос Кардашьян
Уродливый аксессуар из 90-х снова стал трендом
Чернокожая балерина взбунтовалась против светлых колготок
Самой полной в мире модели предрекли смерть
Все материалы
Путешествия
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Некуда бежать
Отличите ли вы Россию от заграницы: тест
Пилот вломился в пассажирский самолет и вознамерился его угнать
Раскрыты самые раздражающие привычки российских туристов
Ошибка пилота заставила пассажиров истекать кровью
Назван самый безопасный город в мире
Все материалы
Из жизни
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»
Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
Блогер пожаловалась на отравление силиконовой грудью
В Канаде появилась «работа мечты» после легализации марихуаны
Комары заставили вора сдаться полиции
У полицейского забрали глаза ради мантии-невидимки
Все материалы
Автомобили французской полиции
На чем ездят жандармы из Сен-Тропе и не только
Космические Запорожцы
О каких автомобилях мечтали дизайнеры ЗАЗа на рубеже шестидесятых
Гараж доктора Моро
Что будет, если скрестить суперкары с малолитражками
Десять секретов «Форсажа»
Как снимают автомобильные сцены в легендарной франшизе
«ГАЗели» начали оснащать дизелями Volkswagen
Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка
Skoda обновила двухтопливную «Октавию»
Все материалы
Дом
Евросовок
Самые странные и уродливые здания на задворках Европы
Золотой перегон
Жилье в Москве опять подорожает. Виновато новое метро
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Определены лучшие для квартиросъемщиков города России
Рост ипотечных ставок связали с санкциями
На рынке жилья заметили признаки грядущего повышения цен
Трехкомнатные квартиры стали доступнее для россиян
Все материалы