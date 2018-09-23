Промоутер Рябинский усомнился в человеческом происхождении Джошуа

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский усомнился в том, что британский боксер Энтони Джошуа — человек. Об этом он заявил в комментарии агентству РИА Новости.

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«Саня удивил сильно Джошуа. Мы говорили с ребятами из штаба Джошуа, и они сказали, что Саша очень сильно удивил. Это, наверное, один из самых жестких оппонентов в карьере Джошуа. Я бы сказал, что первые шесть раундов и даже начало седьмого были равными. Шел равный бой. Часть раундов, на мой взгляд, Саша выигрывал вчистую. Саша очень хорошо попадал. Я не знаю, человек ли Джошуа, если держит такие удары. Я видел, как другие падают от таких ударов», — сказал Рябинский.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде боя, который проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». После серии ударов от Джошуа российскому боксеру понадобилась помощь врачей.

Джошуа защитил три чемпионских пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел 22 боя в карьере, в каждом из которых побеждал (в 21 случае — нокаутом). Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере при 34 победах (24 — нокаутом), в нокауте он побывал впервые.

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