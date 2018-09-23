Ибрагимович намекнул на возвращение в Европу

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не исключает, что может вернуться в чемпионат Швеции, где начинал свою карьеру. Слова 36-летнего футболиста приводит Goal.

Форвард может завершить свою карьеру на родине. Ибрагимович отметил, что с ним связывались из шведского «Мальме», клуба, в составе которого нападающий дебютировал в профессиональном футболе. «Я оставляю двери открытыми. Это действительно турнир, по которому я скучаю», — подчеркнул он.

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В настоящее время 36-летний форвард выступает в Главной лиге футбола (MLS) США, защищая цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». В 22 матчах чемпионата Ибрагимович забил 17 мячей.

Ибрагимович известен благодаря своим выступлениям в голландском «Аяксе», итальянских «Ювентусе», «Милане» и «Интере», каталонской «Барселоне», французском «Пари Сен-Жермен» и английском «Манчестер Юнайтед».

Свою карьеру футболист начинал в шведском Мальме, выступая за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба Ибрагимович провел 40 игр и забил 16 голов.

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