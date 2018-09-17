Ибрагимович потребовал у соперника покорности

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал стычку с канадским хавбеком Майклом Брэдли в матче MLS против «Торонто». Слова шведа приводит Sportsnet.

«Брэдли — философ от футбола. Ему следует слушаться моих слов. У меня голов больше, чем у него матчей», — заявил 36-летний нападающий после матча.

Кадры эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь @JogaBonito_USA. Конфликт между игроками вспыхнул в самой концовке встречи. Швед вмешался в спор Брэдли с арбитром, после чего футболисты обменялись фразами на повышенных тонах. Канадец отказался комментировать стычку с Ибрагимовичем.

Матч завершился победой «Торонто» со счетом 5:3. В той же встрече Ибрагимович отметился 500-м голом в профессиональной карьере.

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