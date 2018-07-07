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Ибрагимович и Бекхэм поспорили

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Швед Златан Ибрагимович и англичанин Дэвид Бэкхем заключили пари на исход матча их команд в 1/4 финала чемпионата мира. Условия спора Ибрагимович опубликовал в Instagram.

Если Швеция обыграет Англию, Бекхэм отведет соперника в Ikea и купит ему все, что ему нужно для нового дома в Лос-Анджелесе. В противном случае Ибрагимович будет вынужден прийти на матч англичан на «Уэмбли» в игровой форме команды и «насладиться жареной рыбой и чипсами».

Швеция и Англия встретятся в субботу, 7 июля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Победитель в полуфинале попадет на лучшего в паре Россия — Хорватия.

Во втором полуфинале сыграют Франция и Бельгия. Первые оказались сильнее Уругвая, а вторые отстояли победу в матче с Бразилией. Чемпионат мира завершится 15 июля.

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