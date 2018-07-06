Инфернальный взгляд сделал самарца талисманом Бразилии и привел к фанату-мему

Болельщик из Самары Юрий Торский прославился благодаря своему зловещему взгляду, став одним из талисманов сборной Бразилии на чемпионате мира. О фанате пишет сайт 63.ru.

34-летний мужчина пришел на матч 1/8 финала Бразилия — Мексика, который состоялся 2 июля на «Самара Арене» (2:0). В трансляцию попал кадр, на котором Торский зловеще выглядывает из-за флага южноамериканской команды. Скриншот опубликовали бразильские СМИ, которые провозгласили россиянина причиной победы команды. В сети также появилось множество мемов.

Торский работает инженером-конструктором. После этого матча он завел аккаунт в Instagram, на который уже подписалось более 90 тысяч человек. «Спокойно к мемам с моим участием отношусь, это современная культура. В Самаре как героя мемов меня не узнают, и не хотелось бы, я достаточно скромный человек. Мимика и взгляд на фото — это случайность. Я же не знал, как я в этот момент выгляжу на камеру. В жизни я менее серьезен», — рассказал сам Торский.

Фотографию с самарцем опубликовал бразилец Томер Савойя, который стал знаменитым после того, как эмоционально высказался о стране-хозяйке мундиаля: «Россия ******* (афигенна), братан».

Бразилия 6 июля сыграет с Бельгией в 1/4 финала чемпионата мира. Победитель этой пары на следующей стадии встретится с Францией, которая ранее обыграла Уругвай.

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