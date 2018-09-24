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Чеченцев заставили ходить на матчи «Ахмата»

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Бюджетники и студенты из Чеченской Республики рассказали о том, что их заставляют ходить на матчи грозненского футбольного клуба «Ахмат». Их слова приводит издание «Кавказский узел».

Мансур, работающий в одной из бюджетных организаций, рассказал, что он и его коллеги разделились на две группы, каждая из которых ходит на домашние матчи команды по очереди. Он отметил, что его организация «обязана отправлять людей». Студентов же обязали посещать матчи «Ахмата» под угрозой недопуска к экзаменам и зачетам.

«Я не такой поклонник футбола, чтобы [поздно вечером] идти на стадион и сидеть там два часа, проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам, что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом — не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет», — рассказал студент по имени Расул.

Последний домашний матч «Ахмат» провел 22 сентября. Команда принимала «Оренбург» и сыграла со счетом 1:1. На встрече присутствовало 9,7 тысячи человек.

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