Более 370 тысяч тонн зерновых собрали в Подмосковье

В Московской области валовый сбор зерновых составил более 370 тысяч тонн, сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 24 сентября.

«По состоянию на 24 сентября по оперативной информации сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона, зерновые, зернобобовые и масличные культуры убраны в Подмосковье с площади 131,3 гектара, что составляет 96 процентов от общей площади уборки», — сказал Разин.

Он также отметил комфортную температуру для сбора урожая зерновых и зернобобовых культур в этом году. Особо Разин выделил Зарайский и Луховицкий муниципальные районы. Кроме того, по его словам, в этому году увеличился урожай рапса. К настоящему моменту собрано уже 22,5 тысячи тонн, в то время как в прошлом году на эту дату цифра была в два раза меньше — 11,5 тысячи тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах развития сельского хозяйства в регионе. По его словам, это направление во многом обеспечивает экономический рост области. Он заверил, что в регионе продолжат функционировать различные программы поддержки сельхозпроизводителей.