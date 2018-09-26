«Барселона» пропустила дважды за минуту и впервые в сезоне проиграла

«Барселона» проиграла «Леганесу» в матче шестого тура испанской Примеры. Каталонцы дважды пропустили в течение одной минуты. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 сентября, и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч в игре забил полузащитник «Барселоны» Филипе Коутинью на 12-й минуте. На 52-й форвард Набиль Эль-Зар сравнял счет, а спустя минуту полузащитник Оскар Арнаис установил окончательный счет.

Это поражение стало для «Барселоны» первым в текущем сезоне. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков из 18 возможных, однако «Реал» имеет один матч в запасе. Сливочные позднее в среду встретятся с «Севильей». «Леганес» одержал первую победу и расположился на 17-й строчке.

«Барселона» — действующий чемпион Испании.

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