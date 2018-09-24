Месси проигнорировал протянутую руку судьи

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался пожимать руку судье Хесусу Хилю Мансано после матча чемпионата Испании с «Жироной». Видеозапись доступна на YouTube.

На 35-й минуте при счете 1:0 в пользу «Барселоны» рефери удалил защитника команды Клемана Лангле, после чего футболисты «Жироны» забили дважды. Каталонцы сумели сравнять счет, однако в меньшинстве не довели матч до победы. Встреча завершилась со счетом 2:2, Месси забил один гол.

После финального свистка аргентинец подошел к Мансано и высказал свои претензии. Судья протянул ему руку, однако Месси это проигнорировал.

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