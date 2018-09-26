Перепалка Моуринью с чемпионом мира попала на видео

Телеканал Sky Sports в своем Twitter-аккаунте опубликовал видеозапись с тренировки «Манчестер Юнайтед», во время которой главный тренер команды Жозе Моуринью вступил в конфликт с полузащитником Полем Погба.

Француз выбежал на поле и поздоровался с партнерами, после чего подал руку тренеру. Моуринью проигнорировал его жест и высказал ему некую претензию, что удивило Погба. Между ними возникла перепалка. После этого полузащитник приступил к занятию.

25 сентября сообщалось, что тренер лишил игрока капитанской повязки, так как тот «ставит себя выше клуба». Так он отреагировал на критику игрового стиля «Манчестер Юнайтед», которую Погба высказал после матча с «Вулверхэмптоном» (1:1). Также между ними возник конфликт в августе, когда француз, ставший чемпионом мира, разозлился на Моуринью. Тренер выразил мнение, что Погба играл за сборную Франции на чемпионате мира лучше, чем за клуб.

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